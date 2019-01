03-01-2019, Martin Nuver 112Gr. / & Rene Kuipers

Vier auto`s betrokken bij ongeval Rijksweg

Groningen - Donderdagmiddag om 14:30 uur is er een ongeval geweest tussen vier voertuigen op de Rijksweg in de stad. De oorzaak is nog onduidelijk. Inzittenden werden gecontroleerd door een ambulance medewerker.

Door het ongeval liep het verkeer enigzins vast. Het verkeer werd geregeld door handhaving. Poort heeft vier voertuigen afgesleept.