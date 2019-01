03-01-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Woninginbraken in Winsum & Sauwerd

Winsum - Op 31 december 2018 zijn er een zevental inbraken in woningen in Winsum en Sauwerd geweest. De inbraken zijn gepleegd tussen 12:30 uur en 19:30 uur.

Er is ingebroken in woningen aan de Plantsoenweg, Langs de Tocht, De Hooilanden en De Groenlanden in Sauwerd. In Winsum betreft het woningen aan de straten Stationsweg en de J. Dijkstrasingel.

Mogelijk heeft iemand iets bijzonders gezien of gehoord. Mocht dit zo zijn, meldt u dan via de politie op 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl