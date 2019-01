03-01-2019, Remco Van Den Berg 112Groningen

Verhoogde CO2 concentratie vrij bij zwembad in Bedum

Bedum - Bij de Kwartel, bij het zwembad in Bedum was donderdagmiddag om 15:30 uur een IBGS alarm. Dat gaat dan vaak om een gevaarlijke stof dat lekt. Het zwembad werd ontruimd door personeel.