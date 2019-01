03-01-2019, Redactie - 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Drie aanhoudingen na steekpartij Hoogezand (Video)

Hoogezand - Bij een steekincident in de buurt van de Gorecht-Oost in Hoogezand is donderdagmiddag een persoon gewond geraakt. De aanleiding is nog onduidelijk.

In de omgeving van het incident zijn eerst twee verdachten aangehouden. Een derde verdachte werd later aangehouden meldt de politie op Facebook. Het slachtoffer is aanspreekbaar en naar een ziekenhuis gebracht.