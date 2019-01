03-01-2019, Melarno Kraan 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl G. de Groot

Uitslaande brand Langestraat Winschoten (Video)

Winschoten - Donderdagavond rond 21:40 uur kreeg de brandweer van Winschoten een melding van een dakbrand aan de Langestraat in het Centrum van Winschoten.

Toen de brandweer enkele minuten later arriveerde kwam er al een forse rookpluim uit het dak van het pand. De brandweer heeft bij aankomst meteen opgeschaald naar middelbrand.







Grip 1: Zeer grote brand



Om 22:00 uur, 20 minuten na de eerste melding, schaalde de brandweer op naar zeer grote brand Grip 1. "Dit om de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten goed te stroomlijnen", meldt de brandweer. Dit betekend ook dat de brandweer meer materieel ter plaatse roept om bij de brand te assisteren. Op het moment dat het sein Grip 1 werd gegeven, was de brand al volledig uitslaand.





De brandweer van Winschoten krijgt tijdens het bestrijden van de brand assistentie van de brandweerkorpsen Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Finsterwolde, Veendam, en Hoogezand. Ook de Mobiele Commando Unit van de veiligheidsregio is onderweg naar de grote brand. Ook is het mobiel medisch team uit voorzorg ter plaatse gekomen voor eventuele slachtoffers.





NL- Alert bericht



Door de brand kwam er veel rook vrij. De brandweer verzocht mensen die in de omgeving wonen ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Ook is hiervoor een NL- ALERT melding uitgegeven.





Plaats delict



Om 22:30 uur heeft de politie van het gebied rondom het brandende pand een 'Plaats delict' gemaakt. Dit houdt in dat de politie de plek rondom het pand heeft afgezet voor sporenonderzoek. In dit geval is dit gedaan omdat de oorzaak van de brand nog volledig onduidelijk is. De politie zal hier later met de forensische opsporing een onderzoek doen om te kijken wat de oorzaak geweest zou kunnen zijn.





Extra eenheden uit regio



Omstreeks 22:50 uur werden ook de blusploegen van Harkstede, Slochteren, Ten boer, Stad, Hoogezand, Bedum opgeroepen voor de brand. Ook werden de meetploegen van de brandweer Wagenborgen en Vlagtwedde opgeroepen om in de omgeving metingen te verrichten. Een peloton.

Update: De burgemeester kwam persoonlijk langs.

Update: Om 00:30 uur was de brand meester.

