03-01-2019, Martin Nuver 112Gr.

Uitslaande autobrand Scheltemaheerd (Video)

Groningen - Aan de Scheltemaheerd in de wijk Beijum is donderdagavond om 22:15 uur een auto volledig uitgebrand. Er was geen redden meer aan.

De vlammen kwamen bij aankomst van de brandweer onder de motorkap vandaan. Met één straal hogedruk werd de brand geblust. De brand is vermoedelijk moedwillig aangestoken. Een auto die er naast geparkeerd stond heeft vanwege de hittestraling lakschade opgelopen.Het werd een plaats delict. De recherche zal de oorzaak onderzoeken. Oogtv (tv vrijdag) Tv Noord