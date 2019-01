04-01-2019, Melarno Kraan 112Gr. & Annet Vieregge 112Gr.

Asbestdeeltjes liggen overal in de Langestraat

Winschoten - Vrijdagmorgen was men druk bezig met het verwijderen van asbestdeeltjes in de Langestraat in Winschoten. Het lag overal verspreid. De schrik zat er weer goed in bij de ondernemers.