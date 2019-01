04-01-2019, 112Groningen.nl

Leger op Schiermonnikoog aangekomen (Update)

Schiermonnikoog - Honderd militairen zijn vrijdagmorgen aangekomen op Schiermonnikoog. 09:45 uur begint het opruimen. Veel voertuigen gingen me op de boot. Wij zijn ook aanwezig op het eiland vandaag.

Ze blijven sowieso 2 dagen op het eiland is de planning. Ze beginnen aan de Oostkant van het eiland. Veerdienst Wagenborg rekent een gereduceerd tarief tot zondag voor vrijwilligers die mee helpen, 6 euro per kaartje. Later meer.

Update: Veel mensen helpen op dit moment met het opruimen van aangespoelde items op de Waddeneilanden en Waddenzeekust. Daarbij worden ook zakken HDPE aangetroffen. Deze zijn ongevaarlijk.

Niet gevaarlijke zakken die aanspoelen

Gevaarlijke zakken die aanspoelen

