Onderzoek naar schennisplegers in het Stadspark

Groningen - In de periode van september 2018 tot eind december 2018 zijn er bij ons 25 meldingen gedaan van schennisplegingen in het Stadspark. Een schennispleger wordt in de volksmond ook wel potloodventer genoemd.

Een schennispleger houdt zich vaak op in een park of bosjes en laat dan plotseling zijn geslachtdeel zien aan een (vaak) vrouwelijke passant. Zo’n potloodventer is meestal (deels) ontkleed en verricht seksuele handelingen bij zichzelf. Hij verdwijnt vervolgens en het slachtoffer blijft verbaasd en geschrokken achter. Het is ons bekend dat het meemaken van ‘schennis’ een nare ervaring kan zijn die je niet snel vergeet. Bovendien is het plegen van schennis ook nog eens een strafbaar feit.

Wat doet de politie



De tijdstippen waarop de schennisplegingen plaatsvinden variëren, maar vinden vooral in de avonduren plaats. Wij zijn alert en houden extra surveillances in en rondom het park, waarbij verdachte personen worden gecontroleerd en aangesproken. Op 9 december hebben we een 27-jarige man uit de gemeente Pekela op heterdaad aangehouden nabij het stadspark. Hij wordt verdacht van schennispleging. Hij heeft een dagvaarding gekregen en moet zich in 2019 bij de rechter verantwoorden. We vermoeden echter dat er sprake is van meerdere plegers.

We proberen voor een schennispleger ook passende hulpverlening te organiseren in de hoop dat hij zijn gedrag in de toekomst zal veranderen. Ook een gebiedsverbod behoort tot de mogelijkheden.

Stadspark



Het stadspark staat bekend als een groene bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud in Groningen-Zuid. Wandelaars, sporters, hondenliefhebbers, werkende mensen, horeca, studenten en recreanten maken dagelijks gebruik van het park. Helaas profiteert ook de schennispleger van deze bedrijvigheid. Hij richt zich met name op joggende jonge vrouwen.

In het algemeen is het voor ons lastig om schennisplegers op het juiste moment te betrappen, zodat deze kunnen worden aangehouden. Om die reden doen we een beroep op jullie om te melden wanneer je wordt geconfronteerd met een potloodventer.

Wat kun je zelf doen



Probeer het signalement van de dader te onthouden en bel meteen met de politie via 112. Als de situatie dat toelaat, wacht op onze komst. Je kunt daarbij ook hulp vragen aan een voorbijganger. Bedenk wel dat je eigen veiligheid altijd voorop staat! Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het Stadspark een veilige en plezierige plek blijft.