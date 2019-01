04-01-2019, Gemeente Oldambt persbericht

Stand van zaken in Winschoten (Updates)

Winschoten - Er is vannacht hard gewerkt om de Langestraat te saneren. Rond 09.45 uur verwachten we de uitslag van de inspectie van het gebied van Friends/Miss Etam tot en met Felix Röben.

Als het gebied kan worden vrijgeven, dan kunnen de winkels in dit deel open. Wij komen zodra de uitslag er is met meer informatie.

Gebied niet betreden

Wij vragen u om het gebied dat is afgezet niet te betreden. Uit nader onderzoek is gebleken dat, als gevolg van de brand, er in uw woonomgeving asbesthoudende deeltjes zijn neergekomen. Er kunnen asbestvezels vrijkomen als deze deeltjes verder kapot gaan doordat er overheen gelopen of gereden wordt. Van asbest is bekend dat vrijkomende losse vezels bij inademen een risico voor de gezondheid kunnen opleveren.

Wat kunt u zelf wel en niet doen?

Als u in uw directe omgeving asbest aantreft, moet u dit laten liggen. Ga er niet doorheen lopen, u neemt het zo mee uw huis in. Ga niet zelf de omgeving van uw huis schoonmaken.

Loop zo min mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Laat kinderen niet spelen op plaatsen waar stukjes asbest liggen of waar sprake is van verontreiniging.

Heeft u asbest aangetroffen of schade?

Neem dan contact op met uw eigen verzekering. Zij zullen op een later moment de schade verhalen op de aansprakelijke.

Wilt u daarnaast aan ons doorgeven als u asbest aantreft op uw dak/dakterras?

Wat is weer bereikbaar?

Er is rond 09.45 uur een deel van het winkelgebied vrijgegeven. Tot en met Röben is gesaneerd en schoon. Er kwam een vraag bij ons binnen over de parkeerplaats aan de Schortinghuisstraat. Deze bevat geen asbest.

Gebied vanaf Jan ten Hoor tot de Zeeman

Het gebied vanaf Jan ten Hoor tot de Zeeman ligt direct naast de brandhaard. Het vraagt tijd om dit goed te saneren. De verwachting is dat dit deel de hele dag niet vrijgegeven kan worden. Winkels in dit gebied kunnen niet open tenzij ze een achteringang hebben aan de Venne..

Kleine Bosstraat en Gaslaan

De beide straten zijn gesaneerd en wordt onderzocht of deze vrijgegeven kunnen worden.

Woont of onderneemt u in het afgezette gebied?

Zoek dan contact met ons zodat we u op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken. Dit kan telefonisch via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van: Brand Langestraat

