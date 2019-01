04-01-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl & 112Gr.

Glimmen verdeeld de miljoenen (Video)

Glimmen - De Postcode Loterij Kanjerfeest was vrijdagmiddag in Glimmen. Tijdens dit feest, met optredens van meer Jeroen van der Boom en Anita Meyer, maakt de Loterij bekend wat de hoogte is van het gewonnen bedrag per lot .

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld presenteerde het Kanjerfeest. Tijd en locatie

Het feest vond plaats op het parkeerterrein van v.v. Glimmen. Het programma begon om 16.40 uur en duurde tot ongeveer 18.00 uur. PostcodeKanjer

Op nieuwjaarsdag viel de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro op de postcode 9756 AK in het Groningse Glimmen. Vijf winnaars die meespelen met de winnende postcode verdeelden 26,95 miljoen euro en zijn dankzij de geldprijs in één klap multimiljonair. De andere helft van de PostcodeKanjer wordt verdeeld onder alle andere deelnemers die meespelen in het winnende postcodegebied 9756. Winnende deelnemers aan de Postcode Loterij krijgen elk zeker 26.953 euro per lot uitgekeerd. Afhankelijk van het aantal loten en punten per lot kan het prijzengeld nog oplopen. Maximaal aantal kanjerpunten 76.765 euro waard. 112Haren.nl