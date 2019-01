04-01-2019, Redactie

Strafrechtelijk onderzoek ingesteld

Schiermonnikoog - Een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar de overboord geslagen containers in de Waddenzee.

De Kustwacht meldt dat vrijdagmiddag. Rijkswaterstaat heeft de MSC Zoe aansprakelijkgesteld voor alle schade.

Inmiddels zijn ongever 32 van de ongeveer 270 containers gelokaliseerd inmiddels. De Kustwacht brengt vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading terecht is gekomen. Het is wel een soort van `kleine milieuramp`inmiddels. Nog weken zal er spullen aanspoelen.

Het beladen van