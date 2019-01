05-01-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Ook de kustlijn van de Eemshaven wordt schoongemaakt

Eemshaven - Ook in de Eemshaven zijn groepen mensen druk bezig om de kustlijn weer schoon te maken. Tevens waren er mensen aan het surfen om te kijken of er nog meer aankwam.

Volgens de surfers komt er nog ontzettend veel rotzooi aan. In de Eemshaven spoelen vooral zeeppompjes, plastic, stoelpoten, dekens en schoenen aan.

Het gaat nog weken, mischien wel maanden duren voordat alles is aangespoeld. Een deel zie je nooit weer terug. Al met al is het deze week gebleken dat het een behoorlijke milieuramp is. Ook zondag gaan er weer honderden mensen het wad op.