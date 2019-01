05-01-2019, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Sontweg Groningen

Groningen - Bij een ongeval op de Sontweg in Groningen is zaterdagmiddag 1 persoon gewond geraakt.

Twee auto's kwamen vermoedelijk door een voorrangsfout met elkaar in botsing. Het is niet bekend hoe de gewonde er aan toe is.

Het verkeer had enige hinder. Poort heeft de auto`s geborgen.

Tv Noord