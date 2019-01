05-01-2019, Facebook Ommelanden West Politie & 112Gr. foto

Politie nogsteeds op zoek naar vermiste vrouw(68)

Tolbert - Er is zaterdag door veel politiemensen en burgers uitgekeken naar de vermiste mevrouw. De politiehelikopter heeft ook met warmtebeeldcamera gezocht met de politie helikopter.

Ook zijn er politiespeurhonden en burgerspeurhonden druk bezig geweest met zoeken.

Helaas is mevrouw nog niet aangetroffen. De politie roept dus nogmaals iedereen op die iets weet of mevrouw heeft gezien zich te melden via 112 of 09008844. De politie blijft natuurlijk bezig met deze vermissing.