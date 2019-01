05-01-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Gewonde bij ongeval Lutjegasterweg in Grootegast

Grootegast - Bij een eenzijdig ongeval op de Lutjegasterweg, is zaterdagavond een automobilist gewond geraakt.

De man die in de richting van Lutjegast reed, botste eerst aan de rechterkant van de weg, om vervolgens tegen een boom aan de linkerkant van de weg tot stilstand de komen.

De man kon wonderwel zelf uit zijn auto komen, waarna hij onderzocht werd door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De man is later met onbekende verwondingen overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Door het ongeval was de weg tussen Grootegast en Lutjegast tijdelijk afgesloten. De auto, een BMW, raakte bij de aanrijding total loss, en moest worden afgesleept door een berger.

Dvhn

Tv Noord