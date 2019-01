05-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Vijftien procent meer autobranden in Groningen

Groningen - Uit onderzoek van de incidentenwebsite alarmeringen.nl blijkt dat er in 2018 60 autobranden waren in de gemeente Groningen, een stijging van vijftien procent in vergelijking met de 51 van 2017.