05-01-2019, Martin Nuver 112Gr. & Jordi Haverdings 112Gr.

Auto belandt in het Winschoterdiep

Groningen - Zaterdagavond om 23:50 uur raakte een auto te water op de Osloweg bij de Euvelgunnebrug. De twee inzittenden kwamen vrij met een nat pak en raakten niet gewond, de politie ving ze op en ze kregen beide een onderkoelingsdeken om.

Even verderop was een automeeting bezig, het is onbekend als deze jongens daar ook bij hoorden. De bestuurder met inzittende gleden van de weg af in een flauwe bocht, rakelings langs een brugleuning vervolgens het Winschoterdiep in. De andere automeeters werden later weggestuurd omdat het geen officiele toegestane verzamelplaats is. Deze is bij de Gideonweg.

Berger Poort zal later vannacht samen met gespecialiseerde duikers het wrak bergen.