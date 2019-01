06-01-2019, Martin Nuver/112Gr. & Jordi Haverdings

Twee gewonden na steekpartij in Vinkhuizen (Video)

Groningen - Op de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een steekpartij plaatsgevonden.

Rond 2.20 uur kwam bij de politie een melding binnen van een steekincident. De politie is direct ter plaatse gegaan en vond twee slachtoffers op straat. Er zijn twee ambulances ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Een slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend.



Kort na het steekincident is door de politie een verdachte is aangehouden. De politie doet nader onderzoek.