Twee auto`s raken in sloot naast A7 (Video)

Marum - Op de A7 ter hoogte van Marum zijn vanmorgen bij een ongeval twee auto's in de sloot terechtgekomen.

Een auto merkte de voor hem rijdende auto niet op, en raakte deze vol op de achterkant. Door de klap kwamen de twee auto's in de sloot terecht. Ter plaatse gekomen ambulance personeel heeft de betrokkenen onderzocht. Een mevrouw is later overgebracht voor nader onderzoek naar een ziekenhuis.

De anderen kwamen met de schrik vrij. Door het ongeval werd er een rijstrook van de A7 afgesloten. Nadat de VOA onderzoek had verricht, kon bergingsbedrijf Collewijn de auto's uit de sloot takelen.