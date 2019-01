06-01-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl & Video Tonnie Stam

Ook zondag werd de kustlijn schoongemaakt bij Eemshaven (Video)

Eemshaven - In de Eemshaven kwamen ook vandaag weer groepen mensen helpen om de kustlijn weer schoon te maken.

In de Eemshaven spoelen voornamelijk zeeppompjes, plastic, stoelpoten, dekens en schoenen aan.

"Het gaat nog weken, mischien wel maanden duren voordat alles is aangespoeld". Vandaag kwam ook een politieboot een kijkje nemen in de Eemshaven.