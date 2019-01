06-01-2019, Robert v/d Veen 112Gr.

Botsing bij Zuidhorn

Zuidhorn - Op de Fanerweg in Zuidhorn zijn zondagavond twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.

Een auto die vanaf de Klinckemalaan de Fanerweg wilde oversteken, zag een andere auto over het hoofd, die op dat moment passeerde. Bij de aanrijding die volgde, raakten de twee auto’s zwaar beschadigd en moesten later worden afgesleept door een bergingsbedrijf.

Een zwangere mevrouw die bij het ongeval was betrokken, is opgevangen bij buurtbewoners. Over andere gewonden, is niks bekend.