07-01-2019, Redactie

Onstuimig weer en windstoten verwacht: coupures dicht

Groningen - Komende nacht, van maandag op dinsdag worden er in het noorden zware windstoten uit noordwestelijke richting verwacht.

Het gaat in Groningen om windstoten van 90 tot 100 km/uur. Code geel is afgegeven. Behalve de windstoten komen er veel buien. Dinsdagavond neemt de wind in kracht af en verdwijnen de windstoten ook.

De coupures van Delfzijl gaan wel dicht. + 4.20 m hoog wordt om 12:50 uur verwacht en dijkbewaking.

Weeronline voor meer