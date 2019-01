07-01-2019, Redactie

Onstuimig weer en windstoten verwacht

Groningen - Komende nacht, van maandag op dinsdag worden er in het noorden zware windstoten uit noordwestelijke richting verwacht.

Het gaat in Groningen om windstoten van 90 tot 100 km/uur. Code geel is afgegeven. Behalve de windstoten komen er veel buien. Dinsdagavond neemt de wind in kracht af en verdwijnen de windstoten ook.

De coupures van Delfzijl worden mogelijk komende nacht gesloten. Dat bepaald men later vanavond.

