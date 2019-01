07-01-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Auto over de kop bij Roden (Video)

Roden (Dr.) - Maandagmiddag om 14:17 uur kwam er een melding binnen van een eenzijdig ongeval met beknelling. De politie, brandweer en ambulance werden hierbij opgeroepen.

Het ongeval vond plaats op de Maatlanden in Roden. Op deze plek van de Maatlanden vinden vaker eenzijdige ongelukken plaats, vaak met letsel voor de personen. De bestuurster van de auto is nog door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren en daarbij tegen de dijk over de kop geslagen. De persoon in kwestie is uit de auto gehaald en met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis. Een deel van de Maatlanden is voor overig verkeer afgesloten.





De weg blijkt op een bepaald stuk, vooral bij nat wegdek en met de normale snelheid van de bestuurders onberekenbaar te zijn. Voor de kerstdagen is er een persoon met dezelfde weersomstandigheden met de auto tegen de paal tot stilstand gekomen en ook een vrachtwagen is hier on de sloot beland.