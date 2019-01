08-01-2019, H. Henstra 112Gr. & 112Gr. & Jeroen Zwart & Tjeerd Annema & Martin Nuver

Storm komt Groningen binnen (Live Updates)

Noordpolderzijl - In Groningen is de wind krachtig inmiddels tot hard met een windkracht 7 tot 8 en is kans op zware windstoten tot 75-80 kilometer per uur. Op de wadden zelfs tot 100 km/u.