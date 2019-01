08-01-2019, Tonnie Stam Youtube & H. Henstra 112Gr. & 112Gr. & Jeroen Zwart & Tjeerd Annema & Martin Nuver

Storm komt Groningen binnen (Video)

Noordpolderzijl - In Groningen is de wind krachtig inmiddels tot hard met een windkracht 7 tot 8 en is kans op zware windstoten tot 75-80 kilometer per uur. Op de wadden zelfs tot 100 km/u.

Rond 13:00 uur kan het water op 4.20 meter boven NAP uitkomen. Update: Een boom omgewaaid om 12:00 uur aan de Wierumerschouwsterweg. Update 2: Een omgewaaide aanhanger om 13:40 uur op de N360 even voor Garmerwolde. Update 3: Bij Rutgers in Bedum was een aanhanger van de weg geraakt, was 1 met een huif. Deze is kapot gegaan.