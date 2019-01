08-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Scheepvaartverkeer gestremd vanwege harde wind

Groningen - Het scheepvaartverkeer op het Reitdiep is vanwege de harde wind gestremd. Dat meldt de Inspectie Scheepvaart Groningen.

De stremming geldt voor het traject vanaf Zoutkamp tot de Dorkwerdersluis. Sinds maandagavond is de wind aangewakkerd en vanaf afgelopen nacht staat er een stormachtige wind, windkracht 8. De hoogste windstoot die tot nu toe gemeten is ligt op 84 kilometer per uur.

De stremming op het Reitdiep geldt tot nader bericht.