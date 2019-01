08-01-2019, Martin Nuver 112Gr.

Boom valt op kerk in Middelbert (Video)

Middelbert - Dinsdagmidag is een boom tegen de kerk gevallen op de Middelberterweg in Middelbert. Ook vielen er takken op verschillende graven bij het monumentale pand.

Over de schade aan de kerk is niks bekend, dit leek mee te vallen. Het ging om een dikke boom. De Gemeente zal de boom omzagen.