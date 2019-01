08-01-2019, Marc Zijlstra 112G.

Storm in Delfzijl & Eemshaven in beeld (Video)

Delfzijl - Het hoge water heeft in Delfzijl dinsdagmiddag 4.20 meter boven NAP gehaald. Vanmiddag zakt het water weer tot normaal.

Het water kwam op de kades. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's doen controles op de dijken. Wij maakten sfeerbeelden in de Eemshaven en in Delfzijl. Zie video hieronder. Er zijn nog geen extreme dingen gebeurd voor zover bekend gemaakt. Vanavond wordt de storm langzaam minder, blijf op uw hoede. Ga niet de kwelders op meldt de VR Groningen.