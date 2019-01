08-01-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Korte commotie om nieuwe brand Winschoten

Winschoten - Om 18:30 uur de melding van een brand Winkel (NB:Middel Br) Torenstraat Winschoten. Gelijk reden meerdere brandweerwagens heen met de brand van vorige week in hun achterhoofd.

Ter plaatse bleek het om een inbraakalarm te gaan bij een parfumeriezaak met een rookgenerator om dieven in de war te brengen. Er was gelukkig dus niet opnieuw brand in het centrum van Winschoten.