08-01-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vrouw overvallen Fongersplaats Groningen (Video)

Groningen - In de Fongersplaats in de stad is dinsdagavond een vrouw overvallen door drie mannen aldus Burgernet.

De daders zijn na de overval gevlucht in de richting van de Anna Paulownastraat. De buit is onbekend. Weet u meer bel dan 09008844. Tv Noord