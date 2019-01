09-01-2019, Robert v/d Veen 112Gr.

Fors ongeval in Zuidhorn

Zuidhorn - Op de Brilweg in Zuidhorn zijn woensdagmorgen 0m 07:25 uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Een van de twee auto’s kwam vanaf Hoendiep O.Z en gaf hierbij geen voorrang aan een auto die van de Brilweg kwam.

Over eventuele gewonden is (nog) niks bekend, de politie maakte rapport op van de aanrijding. De auto’s zijn allebei geborgen door berger Poort uit Hoogkerk.