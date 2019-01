09-01-2019, 112Groningen.nl

Opnieuw auto te water in het Winschoterdiep

Groningen - Afgelopen nacht rond 00:30 uur voor de tweede keer binnen een paar dagen is er een auto uit het water gehaald bij de Euvelgunnerbrug over het Winschoterdiep. De vaarweg was daardoor tijdelijk gestremd.