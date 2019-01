09-01-2019, Annet Vieregge & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand bij zorgboerderij in Nieuwolda

Nieuwolda - Bij zorgboerderij Rienkesheerd aan de Hoofdweg West in Nieuwolda werd woensdagmorgen om 09:45 uur brand gemeld.

Ter plaatse bleke het te gaan om een schoorsteenbrand, dezw was gesmoord. Alle bewoners stonden al buiten. 1 persoon werd in een ambulance gecontroleerd op rookinhallatie. De situatie was snel onder controle.