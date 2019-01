09-01-2019, 112Gr. & Tonnie Stam Youtube

291 containers van MSC Zoe gevallen blijkt nu (Video)

Schiermonnikoog - 291 containers zijn van de MSC Zoe gevallen. Dat zijn meer dan eerst gedacht.

Tien stuks meer dan eerder werd aangenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. De bergingsactie gaat binnenkort van start.

Update, info oogtv.nl: Ook onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen maken zich zorgen over het mogelijke effect van de containerramp bij de Waddeneilanden. Afgelopen woensdagochtend vielen 270 containers van een schip bij het Duitse eiland Borkum.

Een deel van de inhoud van de containers spoelt al dagenlang aan bij de Nederlandse kust. Hierdoor komt veel plastic in de zee terecht. “Het grote plastic kan afbreken tot steeds kleinere stukjes,” zegt Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit. “Die stukjes kunnen ingeslikt worden door vissen, vogels en zeehonden. Dan kan het effect hebben op al die diersoorten.”

Het is nog niet eerder gebeurd dat er in één keer zo veel plastic in de Waddenzee terecht kwam. Daarom moet er nu veel onderzocht worden.

Foto: De Emmapolder was woensdag schoon.

Video 1: Woensdag in de Eemshaven.