09-01-2019, Martin Nuver 112Gr.

Pech geval laat brandweer uitrukken

Groningen - Op de N7 rechts Weg der Verenigde Naties was woensdagmiddag om 14:45 een melding van een autobrand. Dit was even voorbij het Julianaplein komende vanuit Hoogkerk.

Ter plaatse bleek het om een kokende motor te gaan, de ANWB was er net bij. De brandweer was niet nodig. Het betrof een pech geval.