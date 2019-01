10-01-2019, Martin Nuver 112Gr.

Poederbrief bevat geen gevaarlijke stof (Video)

Groningen - In de Oude Boteringestraat in de stad is vanmorgen rond 9:30 uur een verdacht pakketje aangetroffen. Het betreft een poederbrief meldt de politie.

Het gebouw van de RUG is uit voorzorg ontruimd. Drie personen zijn in aanraking geweest met de brief, zij blijven in het pand totdat duidelijk is om wat voor stof het gaat. Experts van het Centrum voor Training en Expertise ten aanzien van CBRN en explosieven (CENTREX) doen rond 12:30 uur onderzoek naar de stof.



De straat was afgesloten terwijl het onderzoek naar het pakketje werd gedaan.



Update



Even voor 13:00 uur werd duidelijk dat het geen schadelijke stof betreft. Het poeder is door de politie in beslag genomen voor het strafrechtelijk onderzoek. Om welke stof het wel gaat, is niet bekend.

