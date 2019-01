10-01-2019, Michael Huising 112Gr. & Gerrie de Groot video

Auto door brand verwoest op de N33 (Video)

Wildervank - Om 16:30 uur donderdagmiddag de melding van een autobrand op de N33 ter hoogte van Wildervank. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Veendam. De vlammen sloegen uit de auto.

De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. Met water en schuim was de brand desondanks snel onder contole. De bestuurder die nog wat gereedschap uit de auto wist te redden, is ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht. Hamstra berging heeft de auto geborgen. Er was een lange file.