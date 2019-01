11-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Ongeval letsel Van Iddekingeweg

Groningen - Bij een verkeersongeluk vrijdagochtend op de Van Iddekingeweg heeft een automobilist een fietsster geschept.

Het ongeluk gebeurde rond 10.40 uur. Een vrouw fietste over de Van Iddekingeweg in de richting van de Verlengde Hereweg. Bij de kruising met de Hora Siccamasingel werd zij over het hoofd gezien door de bestuurder van een gele auto.

De fietsster kwam daarbij ten val. Hulpverleners waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gecontroleerd, het is onbekend of zij meegenomen is naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.