11-01-2019, 112Groningen

Er was ook een bomdreiging bij het Confucius Instituut

Groningen - In de poederbrief die donderdagmorgen werd gevonden bij het Confucius Instituut aan de Oude Boteringestraat is ook gedreigd met het laten ontploffen van` een bom`.

Donderdag zeiden omstanders dat al tegen 112Groningen. Er stond iets van `BOM`op een papier aldus een student tegen onze verslaggever donderdag. Dit wordt nu nog verder uitgezocht door de politie. De burgemeester heeft het wel bevestigd. Afgelopen zondagavond besteedde een tv-programma op NPO 2 aandacht aan het instituut. Mogelijk dat dit verband hield met donderdag. Archief