11-01-2019, Robert Jan Boonstra 112Gr. & tekst Oogtv.nl

Trein ramt vrachtwagen in Leeuwarden: 6 gewonden

Leeuwarden - In Leeuwarden is vrijdagavond een trein van Arriva in botsing gekomen met een vrachtwagen. Door het ongeluk is er geen treinverkeer mogelijk.