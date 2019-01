11-01-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto vliegt uit de bocht bij Zevenhuizen

Zevenhuizen - Op de Carolieweg in Zevenhuizen is vrijdagavond bij een eenzijdig ongeval een auto uit de bocht gevlogen.

Bij aankomst van de politie stond de bestuurder al naast het voertuig. Personeel van een ter plaatse gekomen solo-ambulance heeft de bestuurder onderzocht op evt. verwondingen, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk.

De auto die licht beschadigd raakte, werd door bergingsbedrijf Collewijn uit de sloot getakeld. Het verkeer ondervond enige hinder door het ongeval.

Over de oorzaak van het ongeval is niks bekend. Van de bestuurder is een blaasproef afgenomen.