12-01-2019, 112Gr. redactie

Alcohol & verkeerscontrole in de stad

Groningen - Bij een nachtelijke alcohol en verkeerscontrole zijn een aantal mensen vannacht, van vrijdag op zaterdag, tegen de lamp gelopen.

Tot diep in de nacht ging men door met de controles, ook Bob was erbij voor de bekende sleutelhanger. Ze stonden onder andere op de Eikenlaan in de stad.

Exacte uitslagen zijn niet bekend