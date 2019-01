12-01-2019, Oogtv.nl (Bron) Sebastiaan Scheffer & Foto`s met toestemming: ProRail.nl Stefan Verkerk & 112Gr.

Verongelukte trein in Leeuwarden geborgen, spoor hersteld

Leeuwarden - Het onderzoek naar het treinongeluk in Leeuwarden is zaterdagmiddag in volle gang. Behalve de politie is ook spoorbeheerder ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek gestart.

Bij het ongeluk vrijdagavond botste rond 19.45 uur de sneltrein richting Groningen op een vrachtwagen waarvan de trailer geladen was met melkpoeder. Het ongeluk gebeurde bij de bewaakte spoorwegovergang Merodestraat ter hoogte van de voormalige halteplaats Achter de Hoven. Zes mensen waaronder de machinist van de trein en de vrachtwagenchauffeur raakten lichtgewond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De ravage was groot. Door de klap ontspoorde een gedeelte van de trein en raakte de voorzijde zwaar beschadigd. De spoorwegovergang werd gedeeltelijk weggevaagd en de trailer van de vrachtwagen belandde op zijn zij.

“Spoorwegovergang heeft goed gewerkt”

“De schade aan het spoor is groot”, meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. “Direct na het ongeluk zijn brandweer, politie en ambulance ter plaatse gegaan om zich te ontfermen over de treinpassagiers. Ook incidentbestrijders van ons zijn ter plaatse gegaan. Zij zijn getraind om reizigers eventueel uit hun benarde positie te bevrijden.” Uiteindelijk bleek niemand vast te zitten en kon iedereen zelfstandig de trein verlaten. Voor ProRail begonnen daarop de werkzaamheden hoe het spoor weer zo snel mogelijk geschikt kon worden gemaakt voor treinverkeer. “Voor we ook maar iets mogen doen is het aan verschillende partijen de taak om onderzoek te doen naar de oorzaak. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de spoorwegovergang goed heeft gewerkt. Inmiddels is duidelijk dat die installatie goed heeft gewerkt.”

Bergen van de trein



Terwijl de nacht al was aangebroken werd het eerste onderzoek afgerond en konden de incidentbestrijders bezig met een plan van aanpak hoe de trein geborgen kon worden. “Dit was extra lastig want de trein stond ontspoord tegen het perron aan waardoor er dus nauwelijks werkruimte voor ons was. Om die reden hebben we een grote kraan van het bedrijf Mammoet ingehuurd. Na het bevestigen van kettingen hebben we rond 01.30 uur de trein een klein beetje omhoog kunnen tillen waardoor we deze weer in de rails konden zetten. Daarna kon de trein weggesleept worden en konden we zien hoe groot de schade aan het spoor is.”

Door de ontsporing hebben de wielen van de trein naast het spoor gestaan. “Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal dwarsliggers en ook het spoor zelf zijn beschadigd. Ook de spoorwegovergang is voor de helft weggevaagd. Het herstel hiervan gaat een groot deel van de zaterdag in beslag nemen.” De reparatie neemt extra tijd in beslag omdat onder het spoor ook veel kabels liggen. “Deze zullen allemaal gecheckt moeten worden of ze nog doen wat ze moeten doen.”

“Machinist en vrachtwagenchauffeur zijn door de politie verhoord”

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog een groot raadsel. Vooralsnog lijkt het er op dat de vrachtwagen van het fabrieksterrein van Campina wilde rijden om via de spoorwegovergang de Merodestraat in te slaan. Tijdens deze manoeuvre zijn de bellen gaan rinkelen en is de trailer tussen de slagbomen klem komen te staan. De machinist van de trein heeft niet tijdig kunnen remmen. De maximumsnelheid voor het treinverkeer ligt op dit gedeelte van het baanvak op tachtig kilometer per uur. “Na het ongeluk zijn zowel de machinist als de vrachtwagenchauffeur door de politie meegenomen voor verhoor. Beide partijen kunnen duidelijk maken wat er gebeurd is.”

De werkzaamheden aan het spoor duurden zaterdagmiddag tot 15.30 uur. Toen werd het baanvak weer vrijgegeven voor het treinverkeer. Vervoersbedrijf Arriva meldt dat rond 16.15 uur alle treinen weer volgens de dienstregeling rijden.

Prorail meldt

Update: Mensen die zaterdag vanaf Groningen met de trein naar Leeuwarden willen, moeten tot zeker tot 16:30 uur vanaf Hardegarijp verder met de bus.

Update 2: Spoorbedrijf Strukton heeft alle schade hersteld.