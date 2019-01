12-01-2019, Mélarno Kraan - 112Gr.

Uitslaande brand verwoest schuur

Blijham - Aan de Hoofdweg in Blijham is zaterdagavond brand uitgebroken in een schuur. De brandweerkorpsen van Bellingwolde, Vlagtwedde, Veendam en Winschoten zijn bezig met de brandbestrijding.

In de schuur staan diverse auto's opgeslagen. Deze auto's kunnen ook als verloren worden beschouwd. Waardoor de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Bij de brand komt veel rook vrij. Middels NL-Alert worden omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.