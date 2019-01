12-01-2019, Foto: @politie_stdsknl

Auto belandt in de sloot bij de Onstwedderweg

Vlagtwedde - Langs de Onstwedderweg bij Vlagtwedde is zaterdagavond een auto in de sloot beland.

Bij dit ongeval is de bestuurder licht gewond geraakt. Waardoor de auto in de sloot is beland is niet bekend. Het voertuig is door een berger geborgen.