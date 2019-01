13-01-2019, Ommelanden Midden politie Facebook

Hardleerse bestuurder gaat twee keer de fout in

Midden Groningen regio - Zaterdagnacht kreeg de politie geen voorrang van een personenauto. Dit was reden tot een gesprek. Bij de staande houding roken de agenten alcohol bij de bestuurder.

Hierop is er een blaastest gedaan en toen bleek de verdachte, een 20-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, teveel alcohol te hebben gedronken. Tevens bleek de verdachte niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en gaf hij een valse naam op.

De man bleek op het politiebureau 1,3 promille in zijn bloed te hebben.

Kort nadat de man weer vrijgelaten werd, met een rijverbod op zak, zagen zij hem wederom rijden. Hierop werd de 20-jarige man weer aangehouden en kreeg hij wederom proces-verbaal voor het rijden zonder een rijbewijs en voor het tegen de verplichte rijrichting in rijden op een rotonde.

Op het politiebureau bleek hij nog steeds 0,9 promille in zijn bloed te hebben, waar voor deze man zonder rijbewijs maximaal 0,2 promille is toegestaan