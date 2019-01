13-01-2019, Niels Holterman ditisroden.nl & 112Gr.

Weer ongeval Maatlanden in Roden (Video)

Roden (Dr.) - Zondagmiddag raakte weer een auto in de slip op de Maatlanden in Roden en heeft hierbij een lantaarnpaal omgereden die bij vorige ongeval ook al geraakt was.

Ook is er nog een hekwerk geraakt. Bestuurder gelukkig niet gewond. Het VOA (verkeersongevallen analyse) kwam voor een onderzoek. Daarna is de auto geborgen. De stroom kabel van lantaarnpaal is geknapt, dit wordt zo snel mogelijk opgelost door de ter plaatse gekomen man van de gemeente.