13-01-2019

Boom waait om in Haren door storm

Haren - Aan de Hortuslaan in Haren is zondagmiddag om 17:00 uur een boom omgewaaid. Er waren forse windstoten.

De weg raakte daardoor gestremd. Brandweer Haren heeft de boom in stukken gezaagd. Niemand raakte gewond.